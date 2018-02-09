РИАМО – 9 фев. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут «зачищать» все препятствия, которые мешают экономике развиваться, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Уверяю вас, настрой у нас очень серьезный, решительный на то, чтобы все, что нам мешает двигаться вперед, было зачищено», — сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее Путин поддержал отмену моратория на создание и расширение особых экономических зон (ОЭЗ) в российских регионах.