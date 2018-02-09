РИАМО - 9 фев. Около 27 тысячи крякв и более 700 чаек зафиксировали в столице в рамках Всероссийской акции по среднезимнему учету водоплавающих птиц «Серая шейка», сообщила РИАМО координатор учета в Москве Ксения Авилова.

«На Москве-реке в пределах города были встречены следующие водоплавающие и околоводные птицы (в особях): кряква – 7378 особей, утка вида обыкновенный гоголь – 1131, хохлатая чернеть – 213, большой крохаль – 152, 19 лутков, 13 красноголовых нырка, два красноносых и два белоглазых нырка, одна малая поганка», - сказала Авилова.

По ее словам, на Москве-реке обнаружили восемь особей чомги, а также 547 серебристых чаек и чаек хохотуний, 160 сизых и 47 озерных чаек. Также в пределах МКАД на реке Яузе посчитали 5708 крякв и одну хохлатую чернеть. За пределами МКАДа обнаружена одна лысуха и одна камышница.

Авилова добавила, что на остальных малых реках и прудах города зафиксировали 14157 крякв, 1428 огарей (все в зоопарке), двух шилохвостов, двух серых уток, трех чирков-свистунков, одну пеганку, одного белолобого гуся и двух чомг.

«Подавляющее большинство учетов проведено 21 января. Погода стояла пасмурная, с температурой минус 2 – минус 3 градуса, снегопадом и южным ветром. Москва-река от Бородинского моста и ниже, а также малые реки в городе были свободны от льда, на прудах образовались обширные полыньи в местах сброса коллекторных и дренажных вод», - отметила орнитолог.

Она подчеркнула, что в учете птиц в Москве принимали участие более 50 человек, в том числе сотрудники ГБУ «Мосприрода», руководители и школьники молодежных экологических объединений и кружков, а также профессиональные орнитологи.

Кроме того, член центрального совета Союза охраны птиц России Виктор Зубакин добавил, что стали известны окончательные итоги учета птиц в Подмосковье.

«Всего в Московской области учтено: четыре чомги, одна серая цапля, одна пеганка, около 4,4 тысяч крякв, семь хохлатых чернетей, 434 утки гоголь, один луток, 267 больших крохалей, один орлан-белохвост, одна камышница. Серебристая чайка, хохотунья и сизая чайка, суммарно – около 500 особей», - отметил Зубакин.

Он подчеркнул, что численность кряквы в Московской области, исходя из подсчетов, значительно занижена. В этом году не поступили сведения о скоплениях птиц в Щелкове, Троицке, Дубне и других местах.

Акция «Серая шейка» прошла 20-21 января в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иванове, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске, Перми. Ее цель – выяснить, сколько водоплавающих птиц осталось зимовать в регионах и каковы условия их существования.