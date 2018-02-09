РИАМО - 9 фев. Сотрудниками полиции в подмосковном Ступине выявлен и пресечен факт реализации контрафактной продукции 21-летней жительницей города Каширы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемая осуществляла реализацию продукции под товарными знаками известных производителей с явными признаками контрафакта», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Торговая точка была расположена в одном из магазинов на улице Пристанционная. Сумма ущерба составила более 320 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.