Лобня – активно развивающийся подмосковный город, расположенный в 15 километрах к северу от Москвы. Несмотря на большое количество новостроек и близость аэропорта «Шереметьево», он остается спокойным местом с чистыми улочками, живописными парками и добрыми людьми. Жительница города Алина рассказала РИАМО, почему не планирует переезжать в столицу и дала пару советов о том, как выжить в местных пробках.
Село Крутое в Подмосковье: несуществующие колдуны и царство кошек>>
Продукты в кредит
Мы с мамой переехали в Подмосковье из Минска около двух лет назад, когда после окончания университета мне захотелось построить карьеру в России. Жить решили раздельно.
О выборе жилья пришлось задуматься всерьез. У меня проблемы со здоровьем, а в мегаполисе, как известно, не лучшая экология. Тогда-то я и вспомнила про Лобню. Там живут почти все наши родственники, да и от Москвы недалеко.
Поселившись в Лобне, я нашла все, чего так не хватает большому городу. Вместо выхлопных газов – много деревьев и чистый воздух, вместо сумасшедшего ритма жизни – подмосковная размеренность.
Я заметила, что люди здесь больше доверяют друг другу и всегда приходят на помощь.
Жить в Дзержинском – кататься на оленях и смотреть в окно, как в Instagram >>
Американская мечта
Недвижимость в Лобне на порядок дешевле, чем в большинстве московских районов. Я выгодно купила однокомнатную студию в новостройке, а сэкономленную сумму вложила в хороший ремонт.
Вид из окна сразу вызвал у меня ассоциацию с любимыми фильмами про жизнь в американском пригороде. Здесь и ровный газон, и небольшие коттеджи, и игровая площадка. Кстати, многие семьи с детьми специально приезжают сюда ради комфортной и безопасной жизни.
Дом находится почти на окраине, но меня это совсем не смущает. Ведь рядом – настоящий хвойный лес. Гулять там по утрам – ни с чем несравнимое удовольствие. Да и до всех благ цивилизации рукой подать.
Прямо в соседнем доме можно одновременно воспользоваться услугами салона красоты, купить продукты и посетить музей. Поликлиники и аптеки тоже в избытке.
Правда, с развлечениями для молодежи здесь неважно.
Жить в Южном Бутове – дружить с участковым и слышать лягушек у метро >>
Город озер и сериалов
Когда друзья из Москвы узнают, где я живу, то сразу интересуются названием города. Я рассказываю, что, согласно легенде, в Средневековье здесь было лобное место для казни разбойников.
Я большой любитель искусства. Поэтому с удовольствием хожу на спектакли в местные театр кукол и посещаю художественную галерею. Конечно, к нам не привозят Серова или Ван Гога, за ними можно съездить и в Москву, зато здесь можно познакомиться с интересными художниками. Из последних мне запомнилась экспозиция «Русский пейзаж» и выставка художника Владимира Коробкова «Глазами любви и мудрости».
А еще в нашем городке часто проходят съемки фильмов и сериалов, например, у нас снимался «След».
Если хочется активного отдыха, мы с мамой едем на озера. В Лобне их целых три: Долгое, Круглое и Нерское. Летом на озерах катаются на серфах, загорают и рыбачат, а зимой берега оккупируют лыжники и любители пожарить шашлычок.
Но все же любимым местом для меня остается аэропорт «Шереметьево». Он находится всего в трех километрах от города. Каждый раз, проезжая мимо, я смотрю, как крылатые гиганты пролетают прямо над головой. Это действительно захватывающее зрелище, особенно во время заката. Шум от самолетов, конечно, есть, но местные жители на него не жалуются.
Жить в Текстилях: знать, как перейти с «темной» стороны на «светлую»>>
Мгновенный телепорт
Сейчас я работаю на дому, но еще полгода назад приходилось ездить в Москву на электричке. От Лобни до Савеловского вокзала – всего полчаса пути. Иногда мы шутим, что это настоящий телепорт.
В городе есть две железнодорожные станции. Одна – Депо – находится недалеко от моего дома. До вокзала Лобня, что на главной площади города, 15 минут пешком или 10 на автобусе.Там же можно забежать на местный рынок и купить в дорогу что-нибудь вкусное и гостинцы для друзей. Например, горячую выпечку или свежевыжатый гранатовый сок. Весной и летом бабушки прямо из лукошек продают сезонные цветы.Если я еду к маме, то всегда выбираю ей букетик.
А вот автовладельцам тут пока приходится несладко. Огромная пробка на переезде к Дмитровскому шоссе буквально парализует город. Бывает, что водители стоят в ней по несколько часов. Тогда в ход у пассажиров идут книги и игры в смартфоне, а некоторые превращают салон автомобиля в личный офис и готовятся к рабочему дню.
Жить в Ясеневе – не бояться гулять в Битцевском лесу и не склонять название района>>
Путешествие во времени
Я считаю, что в Лобне есть баланс между исторически значимыми местами и современной архитектурой.
Тот же злополучный переезд во время Второй мировой войны был полем битвы. Именно тут в декабре 1941 советские солдаты разбили немецкие войска, которые вплотную подобрались к Москве.
Лобненцы очень гордятся своей историей, поэтому на многих улицах стоят военные памятники. Самые известный из них - «Зенитное орудие» в память о бойцах-пулеметчиках.
Но стоит свернуть за угол, и из прошлого я попадаю в будущее. Передо мной открывается вид на быстрорастущий город с высокими многоэтажками и цифровыми билбордами. Есть вероятность, что через пару лет здесь построят наземное метро – МЦД. Поэтому о переезде в Москву я даже не думаю.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии