Лобня – активно развивающийся подмосковный город, расположенный в 15 километрах к северу от Москвы. Несмотря на большое количество новостроек и близость аэропорта «Шереметьево», он остается спокойным местом с чистыми улочками, живописными парками и добрыми людьми. Жительница города Алина рассказала РИАМО, почему не планирует переезжать в столицу и дала пару советов о том, как выжить в местных пробках.

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Продукты в кредит

© Антонина Матвеева

Мы с мамой переехали в Подмосковье из Минска около двух лет назад, когда после окончания университета мне захотелось построить карьеру в России. Жить решили раздельно.

О выборе жилья пришлось задуматься всерьез. У меня проблемы со здоровьем, а в мегаполисе, как известно, не лучшая экология. Тогда-то я и вспомнила про Лобню. Там живут почти все наши родственники, да и от Москвы недалеко.

Поселившись в Лобне, я нашла все, чего так не хватает большому городу. Вместо выхлопных газов – много деревьев и чистый воздух, вместо сумасшедшего ритма жизни – подмосковная размеренность.

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Я заметила, что люди здесь больше доверяют друг другу и всегда приходят на помощь.

Например, если у продавца в магазине нет сдачи, он может предложить просто забрать покупки домой и оплатить их позже.

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Американская мечта

© Антонина Матвеева © Антонина Матвеева 1 из 2

Недвижимость в Лобне на порядок дешевле, чем в большинстве московских районов. Я выгодно купила однокомнатную студию в новостройке, а сэкономленную сумму вложила в хороший ремонт.

Вид из окна сразу вызвал у меня ассоциацию с любимыми фильмами про жизнь в американском пригороде. Здесь и ровный газон, и небольшие коттеджи, и игровая площадка. Кстати, многие семьи с детьми специально приезжают сюда ради комфортной и безопасной жизни.

Дом находится почти на окраине, но меня это совсем не смущает. Ведь рядом – настоящий хвойный лес. Гулять там по утрам – ни с чем несравнимое удовольствие. Да и до всех благ цивилизации рукой подать.

Прямо в соседнем доме можно одновременно воспользоваться услугами салона красоты, купить продукты и посетить музей. Поликлиники и аптеки тоже в избытке.

Публикация от 🔥МЯСО🔥 Лобня Бургеры (@lobnya_burger) Дек 23, 2017 в 9:54 PST

Правда, с развлечениями для молодежи здесь неважно.

Не считая местного торгового центра и бара с брутальным названием «Мясо», потусоваться практически негде.

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Город озер и сериалов

© Антонина Матвеева

Когда друзья из Москвы узнают, где я живу, то сразу интересуются названием города. Я рассказываю, что, согласно легенде, в Средневековье здесь было лобное место для казни разбойников.

Но если они выбираются ко мне в гости, то сразу понимают, что с современной Лобней эта страшилка никак не вяжется.

Я большой любитель искусства. Поэтому с удовольствием хожу на спектакли в местные театр кукол и посещаю художественную галерею. Конечно, к нам не привозят Серова или Ван Гога, за ними можно съездить и в Москву, зато здесь можно познакомиться с интересными художниками. Из последних мне запомнилась экспозиция «Русский пейзаж» и выставка художника Владимира Коробкова «Глазами любви и мудрости».

А еще в нашем городке часто проходят съемки фильмов и сериалов, например, у нас снимался «След».

Иногда, просто гуляя по улице, можно оказаться на настоящей съемочной площадке и даже попасть в кадр.

Если хочется активного отдыха, мы с мамой едем на озера. В Лобне их целых три: Долгое, Круглое и Нерское. Летом на озерах катаются на серфах, загорают и рыбачат, а зимой берега оккупируют лыжники и любители пожарить шашлычок.

Но все же любимым местом для меня остается аэропорт «Шереметьево». Он находится всего в трех километрах от города. Каждый раз, проезжая мимо, я смотрю, как крылатые гиганты пролетают прямо над головой. Это действительно захватывающее зрелище, особенно во время заката. Шум от самолетов, конечно, есть, но местные жители на него не жалуются.

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Мгновенный телепорт

© Антонина Матвеева © Антонина Матвеева 1 из 2

Сейчас я работаю на дому, но еще полгода назад приходилось ездить в Москву на электричке. От Лобни до Савеловского вокзала – всего полчаса пути. Иногда мы шутим, что это настоящий телепорт.

В городе есть две железнодорожные станции. Одна – Депо – находится недалеко от моего дома. До вокзала Лобня, что на главной площади города, 15 минут пешком или 10 на автобусе.Там же можно забежать на местный рынок и купить в дорогу что-нибудь вкусное и гостинцы для друзей. Например, горячую выпечку или свежевыжатый гранатовый сок. Весной и летом бабушки прямо из лукошек продают сезонные цветы.Если я еду к маме, то всегда выбираю ей букетик.

А вот автовладельцам тут пока приходится несладко. Огромная пробка на переезде к Дмитровскому шоссе буквально парализует город. Бывает, что водители стоят в ней по несколько часов. Тогда в ход у пассажиров идут книги и игры в смартфоне, а некоторые превращают салон автомобиля в личный офис и готовятся к рабочему дню.

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Путешествие во времени

© Антонина Матвеева

Я считаю, что в Лобне есть баланс между исторически значимыми местами и современной архитектурой.

Тот же злополучный переезд во время Второй мировой войны был полем битвы. Именно тут в декабре 1941 советские солдаты разбили немецкие войска, которые вплотную подобрались к Москве.

Лобненцы очень гордятся своей историей, поэтому на многих улицах стоят военные памятники. Самые известный из них - «Зенитное орудие» в память о бойцах-пулеметчиках.

Но стоит свернуть за угол, и из прошлого я попадаю в будущее. Передо мной открывается вид на быстрорастущий город с высокими многоэтажками и цифровыми билбордами. Есть вероятность, что через пару лет здесь построят наземное метро – МЦД. Поэтому о переезде в Москву я даже не думаю.

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