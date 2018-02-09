РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 фев. В Королеве на улице Полевой до 3 квартала 2019 года планируют построить новый детский сад, он будет встроен в жилой дом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора провел первую плановую проверку строительства многоэтажного жилого дома №15 со встроенным детским садом на улице Полевой.

«В настоящее время на объекте ведутся работы начального этапа по устройству фундамента. Строительство в графике. Застройщиком выступает ООО «Гранель». Плановое завершение строительства – 3 квартал 2019 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

По проекту, общая площадь 5-секционного 3-этажного здания с мансардой и техническим подпольем – 6 508 квадратных метров. Дом рассчитан на 94 квартиры. На первом этаже здания на площади 901 квадратный метр разместятся помещения детского сада на 80 мест. На прилегающей территории будут обустроены проезды и тротуары, наземная парковка для автомобилей. На огороженной территории детсада разместятся игровые площадки с навесами, спортивные площадки и хозяйственная зона, будет выполнено озеленение.

В проекте учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Строительство осуществляется за счет средств инвестора.