РИАМО - 9 фев. На территории Подмосковья в 2018 году модернизируют более 70 предприятий, сообщил РИАМО в пятницу заместитель председателя правительства региона - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

«В этом году в Подмосковье будет модернизировано 72 предприятия, объем средств в модернизацию составит 33,3 миллиарда рублей», - сказал Буцаев.

Он отметил, что количество рабочих мест составит более 4,8 тысячи.

По словам зампреда, модернизация пройдет на предприятиях в Егорьевске, Жуковском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и других районах.