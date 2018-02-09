РИАМО - 9 фев. На продовольственные рынки Москвы в 2017 году не допустили в реализацию более 9 тонн мяса из-за обнаружения незаразных болезней и заражения паразитами, сообщила РИАМО в пятницу заместитель председателя комитета ветеринарии столицы Елена Авдеева.

«В 2017 году ветеринарными врачами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы подведомственного комитету ветеринарии города Москвы ГБУ «Мосветобъединение» на продовольственных рынках города Москвы было проведено около 230 тысяч экспертиз мясного сырья <…>. По результатам проведенной экспертизы не допущено в реализацию более 9 тонн мясного сырья», - сказала Авдеева.

Она отметила, что также было проведено около 133 тысяч лабораторных исследований. Всего было выявлено более 3,6 тысячи случаев незаразных болезней и заражений паразитами.

Авдеева уточнила, что среди выявленных паразитарных болезней наибольшую опасность для человека представляет цистицеркоз – заражение личинками бычьего и свиного цепня. По результатам экспертизы мяса выявлено 150 случаев цистицеркоза, из них семь раз паразитов нашли в тушах говядины, один раз в свинине и 122 раза паразиты были обнаружены в баранине. Больше всего цистицеркоза выявлено в мясе, поступившем из Ставропольского края, Московской, Волгоградской и Ростовской областей.

Также она отметила, что в 2018 году в Москве выявили три случая цистицеркоза в мясе баранины.

«При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов ветеринарные врачи обеспечивают ее безопасность в ветеринарном отношении и подтверждают соответствие требованиям ветеринарных правил и норм», - добавила Авдеева.