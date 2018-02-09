РИАМО - 9 фев. Посетители площадки фестиваля «Московская Масленица» на Кузнецком мосту могут выпить чаю с облепихой, клевером и абхазскими лимонами из царского самовара, сообщил журналистам в пятницу шеф-повар кафе в ЦУМе Георгий Денисенков.

«Приготовили на площади перед Кузнецким мостом огромное количество всяких необычных угощений, помимо этого, мы привезли настоящий царский самовар, у которого есть история, который заслужил огромное количество медалей и наград», - сказал Денисенков.

Он отметил, что гостям «Московской Масленицы» предложат чай с облепихой, земляникой, медом, абхазскими лимонами, а также чай из клевера.

«Помимо этого, мы подготовили коллекцию блинчиков: есть традиционные пшеничные блинчики, есть блины из рисовой муки, из гречневой муки, есть картофельные блинчики, даже шоколадные», - добавил Денисенков.

Фестиваль «Московская Масленица» стартовал на Тверской площади Москвы в пятницу и продлится по 18 февраля на 25 площадках.

В рамках развлекательной программы запланировано более 3 тысяч различных интерактивных программ, в том числе более 1,9 тысячи мастер-классов, свыше 600 театральных, музыкальных, интерактивных представлений и более 490 уличных игр и забав, а также 20 карнавальных шествий, 60 киносеансов и 60 лекций.