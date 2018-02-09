РИАМО - 9 фев. Музей предметов кухонного обихода «Сергиевская кухмистерская» планируют открыть на пешеходной улице в подмосковном Сергиевом Посаде к маю, сообщила в пятницу директор кафе «Вареничная 9» Любовь Корнилова, которая откроет музей.

В 2017 году в городе провели благоустройство пешеходных зон на улицах Карла Маркса, Сергиевской (от железнодорожного вокзала до Блинной горы, от Блинной горы до проспекта Красной Армии), Вознесенской (от железнодорожного вокзала до Блинной горы, от Блинной горы до улицы Митькина). После сужения проезжей части вдоль дорог сделали прогулочные зоны и велодорожки, установили освещение, лавочки и видеонаблюдение, уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Музей «Сергиевская кухмистерская» хотим сделать здесь же на пешеходной улице (на улице Карла Маркса – ред.). Он станет логическим завершением пешеходной улицы. К маю откроем», - сказала Корнилова.

Она отметила, что кухмистерская - это небольшой ресторан, где в царское время можно было купить обед. В музее будет представлена коллекция предметов кухонного обихода.

В 2017 году в Сергиевом Посаде также благоустроили пешеходную зону «Дорога к храму» протяженностью 300 метров и пешеходную зону вдоль улицы 1-й Ударной Армии.