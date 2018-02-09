РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 фев. В подмосковном Королеве 10 февраля будет перекрыт Вокзальный проезд в связи с тем, что коммунальщики планируют убрать и вывезти снег, сообщается на странице МБУ «Автобытдор» в Instagram.

На время уборки жителей просят переставить припаркованные автомобили и заранее выбирать пути объезда.

«В связи с проведением работ по уборке и вывозу снега 10 февраля, в субботу, будет перекрыт Вокзальный проезд», – говорится в сообщении.

Сообщить о плохой уборке снега и оставить заявку можно в ЕДС, по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».