РИАМО - 9 фев. Компания «Башмилк» в 2019 году построит на территории Подмосковья новый молочный комплекс на 2 тысячи коров, к соответствующей договоренности пришли подмосковный Минсельхозпрод и агрохолдинг, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение между министром сельского хозяйства и продовольствия региона Андреем Разиным и председателем совета директоров агрохолдинга «Башмилк» Динаром Галиевым достигнуто рамках XXV международной выставки «Продэкспо-2018».

«Компания «Башмилк» − крупнейший производитель качественных молочных продуктов в Уфе и Республике Башкортостан. В ходе переговоров с ее руководством мы договорились о расширении производства на территории Московской области, строительстве молочного комплекса на 2 тысячи фуражных коров. Новый молочный комплекс планируется построить в 2019 году. Участок для строительства мы сейчас подбираем и в ближайшие дни представим коллегам из Башкортостана на выбор», - сказал Разин.

Компания «Башмилк» производит йогурты, катык, кефир, масло, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, ряженку, сливки, сметану, творог. В процессе производства не используются консерванты. В состав агрохолдинга входит Чекмагушевский молочный завод, Дюртюлинский комбинат молочных продуктов и торговая марка хлебобулочных и кондитерских изделий.

Юбилейная XXV международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» проходит в столичном «Экспоцентре» с 5 по 9 февраля при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Минсельхозпрода Московской области и Торгово-промышленной палаты РФ.