РИАМО - 9 фев. Площадку фестиваля «Московская Масленица» устроили в Кузьминках в Москве на месте снесенного самостроя – торгового центра площадью почти 2 тысячи метров, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции столицы по недвижимости.

С 9 по 18 февраля на территории города проходит праздничный фестиваль «Московская масленица». По всему городу размещены 25 праздничных площадок, и одна из них обустроена в Кузьминках на месте демонтированного самостроя.

«Сегодня на месте снесенной самовольной постройки на Маршала Чуйкова для жителей района Кузьминки организована масленичная площадка, где проводятся праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Московская масленица», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

Он напомнил, что ранее на улице Маршала Чуйкова, владение 1, строение 1 был расположен объект самовольного строительства площадью более 1,8 тысячи квадратных метров, возведенный без разрешительной документации.

Незаконный торговый центр находился на территории общего пользования и инженерных коммуникациях. Самострой демонтировали в феврале 2016 года. Ранее занятое незаконной постройкой общественное пространство вернули горожанам.