РИАМО - 9 фев. Станцию водоочистки после модернизации открыли в Можайском районе Подмосковья, благодаря этому качественную воду смогут получать более 3 тысяч жителей поселка имени Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В подмосковном поселке имени Дзержинского Можайского района после модернизации введен в эксплуатацию обновленный водозаборный узел, который позволил улучшить качество водоснабжения из централизованных источников более 3 тысяч жителей», - отмечается в сообщении.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина, на ВЗУ в рамках программы «Чистая вода» заменили оборудование насосных станций, силовое и управляющее оборудование насосных станций первого и второго подъема, отремонтировали резервуар чистой воды, а также установили систему обезжелезивания максимальной производительностью более 2,1 тысячи кубометров в сутки.

«Этого достаточно, чтобы существенно улучшить качество питьевой воды не только всех жителей поселка имени Дзержинского городского поселения Можайск, но также и объектов социальной сферы, к примеру, таких как школа. Благодаря вводу этой станции жители получают доброкачественную чистую питьевую воду, которая полностью соответствует нормам СанПиН», - добавил Хромушин.

Он напомнил, что в 2018 году в Подмосковье запланировано строительство и модернизация 85 ВЗУ, что позволит обеспечить чистой питьевой водой почти 400 тысяч человек и выйти к концу года на показатель обеспеченности чистой питьевой водой из централизованных источников в 94%.

«В 2019 году мы сосредоточимся на масштабной программе по реконструкции очистных сооружений в рамках федерального проекта по защите реки Волги», - отметил министр.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется программа «Чистая вода» по обеспечению жителей доброкачественной питьевой водой из централизованных источников. За несколько лет уже более 2 миллионов жителей Подмосковья получили доступ к качественной питьевой воде.