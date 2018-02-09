РИАМО - 9 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру транспорта и дорожной инфраструктуры Игорю Трескову на месте разобраться с ситуацией, связанной с состоянием дорог и транспортным обслуживанием в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Трескова в городской округ Люберцы, чтобы подробно разобрать ситуацию, связанную с состоянием дорог и транспортным обслуживанием, и доложить о путях решения проблем», - говорится в сообщении.