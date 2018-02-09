РИАМО - 9 фев. Новое транспортное кольцо протяженностью 240 километров в Москве сформируют хорды, при строительстве которых будет создано более 120 искусственных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как отметил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, в столице стабильно высокие темпы и объемы дорожного строительства. Сейчас в работе находятся основные этапы хордовых магистралей, которые в будущем сформируют новое транспортное кольцо.

«Сейчас в работе строительство Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, а также Южной рокады. Это большой проект, который фактически даст городу новое полноценное транспортное кольцо, общей протяженностью 240 километров. В процессе строительства хорд суммарно будет возведено 125 искусственных сооружений», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что строительство хордовых магистралей сейчас является одним из ключевых проектов для города. В целом на ближайшие три года запланирован масштабный ввод дорожных объектов.

«В Москве на 2018-2020 годы запланировано строительство около 270 километров дорог, а также 58 искусственных сооружений и 38 пешеходных переходов», - сказал заместитель мэра.

За последние семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%. За это время построено 676 километров дорог, почти 200 мостов, тоннелей и эстакад, а также 192 пешеходных перехода.