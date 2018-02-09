РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 фев. В подмосковной Балашихе начали разрабатывать проект благоустройства Пестовского парка, сообщил в пятницу глава городского округа Сергей Юров.

«В 2018 году мы продолжим работы по благоустройству Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный. Зона отдыха составляет 7 гектаров. Подрядчик выбран и проектирование парка уже началось», – сказал Юров.

Он добавил, что территория парка расширится на 27 гектаров за счет прилегающего лесного фонда. Кроме того, после реализации проекта Пестовский парк и парк «Пехорка» составят единую зону отдыха для любителей активного спорта, тихих прогулок, также будет создана доступная среда для детей.

По данным Балашихинского информагентства, в 2017 году в Пестовском парке было проведено локальное благоустройство территории: обустроено более 2,5 тысяч квадратных метров тропинок с различным покрытием, вывезены порубочные остатки деревьев, установлено более 50 опор уличного освещения и приведен в порядок центральный вход.