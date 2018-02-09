РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 фев. В подмосковном Подольске задержали жительницу Чувашии, которую обвиняют в оскорблении и попытке ударить ножом полицейского, сообщается на сайте Следственного управление следственного комитета (СУ СКР) РФ по Чувашской Республике.

По версии следствия, в ночь на 6 декабря 2013 года в городе Шумерля 41-летняя безработная местная жительница шумела и нарушала общественный порядок в общежитии, по жалобе соседей прибыл полицейский. Нарушительница в присутствии свидетелей в состоянии алкогольного опьянения оскорбила его, а также попыталась ударить ножом в область живота, однако полицейский ее остановил и она не смогла нанести ему каких-либо ранений. После возбуждения уголовного дела злоумышленница скрылась от следствия, ее объявили в розыск.

«В конце 2017 года появилась оперативная информация о том, что разыскиваемая может находиться в подмосковном Подольске, ее местонахождение установили сотрудники полиции и задержали. Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней безработной местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 319 и часть 2 статьи 318 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении.

Обвиняемая дала признательные показания. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания ее невменяемой не установлено.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Шумерлинский районный суд для рассмотрения по существу.