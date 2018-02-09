РИАМО - 9 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новую пешеходную зону на улице Карла Маркса в подмосковном Сергиевом Посаде, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

В 2017 году в городе провели благоустройство пешеходных зон на улицах Карла Маркса, Сергиевской (от железнодорожного вокзала до Блинной горы, от Блинной горы до проспекта Красной Армии), Вознесенской (от железнодорожного вокзала до Блинной горы, от Блинной горы до улицы Митькина). После сужения проезжей части вдоль дорог сделали прогулочные зоны и велодорожки, установили освещение, лавочки и видеонаблюдение, уточнил сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Наша задача - сделать город комфортным, навести порядок. В Московской области по туризму Сергиев Посад - это город номер один, и каждый год мы будем делать что-то новое», - сказал Воробьев после осмотра пешеходной зоны.

В 2017 году в Сергиевом Посаде также благоустроили пешеходную зону «Дорога к храму» протяженностью 300 метров и пешеходную зону вдоль улицы 1-й Ударной Армии.

Продолжается благоустройство пешеходных зон на улицах Шлякова, Пионерской и в Пожарном переулке, а также пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера. Кроме того, идет благоустройство пешеходных зон «Дорога к храму» на улице 1-й Ударной Армии.