РИАМО - 9 фев. Детский санаторий «Отдых» в подмосковном Жуковском нарушил порядок проведения аукциона на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Виннер» на действия ГБУЗ МО детский санаторий «Отдых» при проведении электронного аукциона на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС). Согласно доводам жалобы, в документации об аукционе заказчик установил завышенные требования к участнику торгов.

«Изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий ГБУЗ МО ДС «Отдых» и признало жалобу ООО «Виннер» обоснованной», - говорится в сообщении.

Антимонопольный орган не выдал учреждению обязательное для исполнения предписание, так как нарушение не повлияло на определение поставщика.