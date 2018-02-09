РИАМО – 9 фев. Годовая инфляция в России остается на устойчиво низком уровне, замедление роста потребительских цен может продолжиться в текущем году, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Она составила 2,2% в январе 2018 года. Наряду с временными факторами вклад в дополнительное замедление роста потребительских цен вносят и факторы постоянного действия. При этом влияние факторов постоянного действия на динамику инфляции может быть более существенным, чем оценивалось ранее», – говорится в сообщении.

В январе текущего года снизились годовые темпы роста потребительских цен по всем основным группам товаров и услуг.

Продовольственная инфляция замедлилась до 0,7%, инфляция на непродовольственном рынке снизилась до 2,6%, темпы роста цен на услуги составили 3,9%.

«Большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся ниже 4%», – отмечается в материале.

Эксперты Банка России прогнозируют, что замедление годового роста потребительских цен может продолжиться в первом полугодии 2018 года.