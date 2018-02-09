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Москвы и Подмосковья Фото Как выглядит первый дом по программе реновации в Москве сегодня в 14:11 | Обновлено сегодня в 14:49
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РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что жилье в этом доме соответствует стандарту комфорт-класса.
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
В благоустроенных квартирах есть все необходимое.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
Те дома, которые проектируются изначально под реновацию, будут отличаться от данного дома, но в лучшую сторону.
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
©
РИАМО
, Николай Корешков
Всего в Восточном округе Москвы в программу вошел 1061 дом. В районе Северное Измайлово - 179 домов. Кроме того, новые квартиры для переселения больше, чем в сносимых строениях, в 1,3-4 раза.
©
РИАМО
, Николай Корешков
Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов. Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
©
РИАМО
, Николай Корешков
На фото: первый дом по программе реновации в Москве.
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