РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 фев. Школьная телестудия «G5» из Королева заняла пять призовых мест на областном фестивале медиатворчества для детей и юношества, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель студии школьного телевидения МБОУ «Гимназия №5» Мария Гаврилина.

Фестиваль в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии - 2018» прошел в Центре развития творчества детей и юношества города Королева. В нем приняли участие 859 участников из 26 муниципалитетов Подмосковья.

«Студия «G5» Гимназии №5 из Королева заняла пять призовых мест. Мазокина Ульяна стала лауреатом 1 степени в номинации «Социальная реклама», в этой же номинации лауреатами 2 степени стали Александр и Сергей Понькины», – сказала Гаврилина.

Лауреатом 3 степени в номинации «Кино» стал 7 «Б» класс, студия школьного телевидения «G5» получила диплом лауреата 2 степени в номинации «Презентационный ролик», а Золотарева Дарья стала дипломантом 1 степени в номинации «Социальная реклама».