РИАМО - 9 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми людьми из подмосковного Сергиева Посада и обсудил с ними изменения в городе, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Во встрече приняли участие шесть человек, среди них учитель начальных классов Ирина Емелина, выпускник физико-математического лицея Сергиева Посада Антон Новицкий, студентка РГСУ, член Российского союза молодежи Ольга Чечетова.

«Мне важно понять, что меняется в городе, чего не хватает. Расскажите о том, как меняется город», - сказал Воробьев в начале встречи.

Участники встречи рассказали, что город преображается, создают пешеходные зоны, освещение, велопарковки, благоустроили стадион «Луч». Одной из просьб было расширение молодежного центра и театра, чтобы досуга в городе стало больше. Также все участники сказали, что городу не хватает высшего учебного заведения, молодежь вынуждена уезжать в Москву и в другие города Подмосковья.

«Будем стараться город делать краше, больше мест придумывать. Нам не хватает отелей в туристических городах, чтобы люди останавливались, чтобы сервис был на высоком уровне», - заключил Воробьев.