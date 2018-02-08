РИАМО - 8 фев. В 2018 году в Подмосковье не планируется менять тарифы на перевозки пассажиров в электричках, установленная стоимость позволяет пригородным компаниям покрывать экономически обоснованные затраты в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Изменение тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2018 году пока не планируется», — говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье перевозку пассажиров железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам осуществляют две компании – «Центральная ППК» с долей рынка 91,4% и «Московско-Тверская ППК» с долей рынка соответственно 8,6%.

Установление тарифов на перевозки железнодорожным транспортом на территории Московской области осуществляет комитет по ценам и тарифам Подмосковья.

«Сегодня Московский регион, Московский транспортный узел — это территория весьма напряженного трафика, образуемого маятниковой миграцией. Доступ к организованным транспортным маршрутам позволяет людям жить вдалеке от места своей работы. Поэтому остро встает вопрос не просто о передвижении, а о комфортабельном передвижении от места жительства до работы и обратно», - отметила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

Установленный тариф (22 рубля на одну зону) позволяет пригородным компаниям в 2018 году покрывать экономически обоснованные затраты в полном объеме, а также выполнять инвестиционные программы, направленные на повышение качества обслуживания пассажиров.

В частности, в рамках реализации инвестиционных программ в 2018 году планируется завершить строительство транспортно-пересадочных узлов на станциях «Усово», «Солнечная», провести проектно-изыскательские работы на строительство транспортно-пересадочных узлов на станциях: «Ногинск», «Силикатная», «Купавна», «Опалиха», «Жаворонки», «Апрелевка», продолжить оснащение поездов Wi-Fi, завершить переоборудование поездов, расширить каналы продаж, реализовать мероприятия по повышению безопасности перевозочной деятельности.

«В 2018 году также будет продолжаться обновление парка подвижного состава. В течение года планируется заменить 20 старых электричек на новые. Кроме этого, в рамках подготовки к открытию движения по Московским центральным диаметрам (маршруты Подольск-Нахабино, Лобня – Одинцово) планируется приобрести дополнительно 23 современных поезда», — уточняется в сообщении.

Для улучшения информирования пассажиров об изменениях в расписании ОАО «Центральная ППК» выпустило мобильное приложение «Расписание электричек ЦППК».