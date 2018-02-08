РИАМО - 8 фев. Для реконструкции Внуковского шоссе в Новомосковском административном округе изымут более 50 квартир и комнат, соответствующие распоряжения департамента городского имущества Москвы опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

«Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции автомобильной дороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) — жилые помещения», — говорится в документах.

Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с управлением делами в течение семи дней со для принятия распоряжения поручили направить в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.

Согласно приложениям к распоряжениям в перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию, вошли 53 квартиры, комнаты и другие жилые помещения.