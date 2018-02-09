РИАМО - 9 фев. Финальные мастер-классы лучших учителей и директоров Подмосковья в рамках их творческого путешествия пройдут в Клину в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Творческое путешествие началось 5 февраля. 12 лучших педагогов и директоров, в том числе члены клуба «Педагог года Подмосковья», проводят мастер-классы и практические занятия в образовательных учреждениях Наро-Фоминска, Рузы, Можайского, Волоколамского районов и Клина.

«Завершится путешествие в пятницу, 9 февраля 2018 года, в гимназии №2 Клина. Учителя проведут авторские мастер-классы, где продемонстрируют свои инновационные подходы к обучению», — говорится в сообщении.

Охват обучаемых педагогов и директоров школ Московской области – участников цикла увлекательных встреч, которые проходят с 5 по 9 февраля 2018 года, - более 900 человек.