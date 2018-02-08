РИАМО - 8 фев. Мошенники под видом работников управления Роспотребнадзора по Московской области звонят и предлагают приобрести пакет документов для оформления уголка потребителя, в связи с этим жителей Подмосковья просят быть бдительными и не поддаваться на уловки, сообщается на сайте ведомства.

В управление Роспотребнадзора по Московской области поступает информация от предпринимателей о телефонных звонках от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками территориальных подразделений ведомства, которые сообщают о планируемом проведении проверки и предлагают заранее приобрести пакет документов для оформления уголка потребителя.

«К подобным действиям неустановленных лиц управление Роспотребнадзора по Московской области отношения не имеет. Подобного рода действия носят мошеннический характер, а сотрудники управления не осуществляют продажу какой-либо продукции. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!» - говорится в сообщении.

При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

Также необходимо помнить, что при проведении надзорных мероприятий специалисты Роспотребнадзора обязаны предъявить служебное удостоверение и ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки с подписью руководителя (заместителя), печатью организации в оригинале.

Для получения консультации о деятельности управления Роспотребнадзора по Московской области нужно обращаться на телефон горячей линии: 8-800-511-58-98.