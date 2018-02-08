РИАМО - 8 фев. Московская область стала лидером рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год, набрав 91,5% от максимального количества баллов, соответствующий документ опубликован на сайте Научно-исследовательского финансового института министерства финансов РФ.

В топ-10 регионов по уровню открытости бюджетных данных также вошли Краснодарский, Красноярский край, Сахалинская область, Адыгея, Оренбургская область, Чувашия, Мурманская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Как указывается на сайте министерства экономики и финансов Московской области, эти показатели были достигнуты благодаря постоянной работе в течение всего года, так, проект «Бюджет для граждан на основании закона Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в номинации для юридических лиц «Лучший проект бюджета для граждан» конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2017 году занял первое место.