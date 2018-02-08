РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 фев. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко в четверг поручил решить проблемы с невкусным питанием в школьных столовых, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Панаморенко в актовом зале лицея №6 Дзержинского провел встречу с родителями школьников и воспитанников детских садов города. Темой обсуждения стало питание в учебных заведениях.

«Мы видим, что в школьных столовых есть проблемы. Родители правы, что еда может не нравиться детям. И директор школы тоже прав, что детей дома приучили неправильно питаться и они не хотят теперь есть в столовой, а ходят в магазин или кафе рядом. Надо провести встречи в школах и все вопросы решить», – сказал Панаморенко.

Он отметил, что важно не допустить отравлений в школьных столовых.