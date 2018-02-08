РИАМО – 8 фев. Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что самым популярным музеем страны в 2017 году стал Петергоф, сообщает в четверг Газета.ru.

«А самым популярным музеем по итогам минувшего года стал Петергоф, который посетило рекордное количество гостей — 5,3 миллиона человек. По словам руководства музея, это абсолютный предел», — написал Мединский в «ВКонтакте».

По словам министра, россияне стали больше интересоваться культурой и искусством, о чем, например, свидетельствуют показатели посещаемости музеев.

Так, в 2011 году отечественные музеи приняли 83 миллиона человек, а по итогам 2017 года число посетителей достигло 125 миллионов. Прирост за шесть лет составил 50%.