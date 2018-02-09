РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. В пятницу во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске пройдет вокальный концерт классической музыки лауреатов различных конкурсов и премий, посетить мероприятие смогут все желающие бесплатно, сообщается на сайте администрации округа.

«Дворец культуры «Октябрь» приглашает всех желающих на вокальный концерт лауреата премии «Лучший работник культуры – 2017» Екатерины Николаевой и лауреата Международного конкурса имени Лемешева Виктора Акименко. Аккомпаниатором будет Татьяна Солодячок. В течение вечера зрителей ждет увлекательное путешествие в мир классической музыки, знакомство с вокальными произведениями из опер, мюзиклов, а также русскими романсами и песнями», – говорится в сообщении.

Концерт начнется в 19:00 и будет проходить в малом зале Дворца культуры «Октябрь» по адресу: улица Свердлова, дом 38. Вход свободный.