РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 фев. Власти Королева вместе с жителями города в пятницу обсудят программу капитального ремонта на 2018 год, сообщается на сайте городского координационного совета.

Первое в текущем году заседание рабочей группы по вопросам капитального ремонта пройдет в большом конференц-зале делового центра «Костино» в 14:30.

«Председатель группы Сергей Иванов зачитает доклад по исполнению программы капитального ремонта в 2017 году. В завершении заседания собравшиеся обсудят программу капитального ремонта на 2018 год и другие вопросы», – говорится в сообщении.

Также на заседании переизберут состав рабочей группы. В мероприятии могут принять участие все желающие.