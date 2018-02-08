РИАМО - 8 фев. Участковые избирательные комиссии, которые посетят голосующих дома избирателей во время выборов президента Российской Федерации, будут сопровождать социальные работники, сообщил в четверг во время круглого стола руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

«При голосованиях на дому непосредственно социальный работник находится в квартире, во всяком случае старается находиться, потому что не всегда наши клиенты отворяют дверь посторонним людям, поэтому важно, чтобы социальный работник был на месте, но мы стараемся это обеспечить на 100%», - сказал Петросян.

Он добавил, что социальный работник сможет сопроводить жителя с ограниченными возможностями здоровья и до избирательного участка.

Ранее заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов рассказал, что количество голосующих на дому во время выборов в марте может увеличиться по сравнению с предыдущими выборами главы государства в 2012-м.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.