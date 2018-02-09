РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 9 фев. Фестиваль короткометражного кино «Кинолис-2018» состоится в пятницу в подмосковном Дзержинском, на нем участники представят 10 киноработ, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Фестиваль короткометражного игрового кино «Кинолис-2018» состоится 9 февраля в актовом зале колледжа «Угреша» Дзержинского. Девять картин, подготовленных учреждениями нашего города, и один фильм, созданный молодежным медиацентром из Лыткарина, будут бороться за победу в 12 номинациях», – говорится в сообщении.

Первоначально фестиваль короткометражного игрового кино «Кинолис» планировалось провести в конце 2017 года, однако многие участники обратились с просьбой выделить им больше времени для работы, чтобы предоставить более качественные фильмы зрителям. Организаторы пошли навстречу.

«Практически все участники уже сдали свои работы. Что касается номинаций, то здесь все будет зависеть от качества представленных картин. Вполне возможно, что один фильм сможет одержать победу сразу в нескольких номинациях. А победитель кинофестиваля, конечно, только один. Однако не стоит забывать, что конкурсные работы снимаются непрофессионалами в области кино. В этом и задача нашего кинофестиваля – выявить таланты и дать возможность ребятам продемонстрировать свои способности», – отметил главный организатор кинофестиваля Артем Ярошенко.

Главная тема «Кинолиса» – «Легенды нашего края». Участники за основы своих работ могли взять как реально существующую легенду, так и придумать свою. В течение нескольких месяцев конкурсанты посещали мастер-классы по актерскому мастерству, видеомонтажу, художественному гриму, мастерству видеосъемки, подготовке сценария, режиссерской работе, которые помогли участникам в создании своих фильмов. Специальные подготовительные занятия провели представители Союза деятелей музыки, кино и телевидения.