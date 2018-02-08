РИАМО - 8 фев. В единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировалась почти половина жителей Подмосковья, всего в ЕСИА учетные записи имеют более 66 миллионов россиян, говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«На данный момент в ЕСИА зарегистрирована почти половина населения Подмосковья, а именно 48,6%. Прирост в 2017 году - 14,3% по сравнению с 2016 годом», — говорится в сообщении.

На данный момент более 66 миллионов россиян, что составляет почти половину населения, имеют учетные записи в ЕСИА. За 2017 год численность пользователей системы выросла более чем на 66%. Согласно годовой статистике ежемесячно в ЕСИА регистрировалось около 2 миллионов пользователей.

«ЕСИА – это единая точка доступа более чем к 4 тысячам государственных и коммерческих порталов, число которых за прошлый год выросло в четыре раза. Через ЕСИА было совершено почти 1 миллиард авторизаций, более четверти которых пользователи выполнили для входа на единый портал госуслуг (ЕПГУ)», — уточняется в сообщении.

Сегодня на ЕПГУ доступно более 27 тысяч государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Для получения примерно 23 тысяч из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой сегодня составляет около 60% пользователей единого портала госуслуг – более 40 миллиона граждан.

«Подтвержденная учетная запись в единой системе идентификации и аутентификации дает доступ к огромному количеству государственных услуг в электронном виде. ЕСИА уже в самом ближайшем будущем сможет стать единой точкой входа во все сервисы, которыми пользуются граждане, начиная с электронной почты и заканчивая дистанционным получением банковских продуктов и медицинской помощи», - отметил директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко.

Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы является Минкомсвязь России. Развитием системы занимается ПАО «Ростелеком».