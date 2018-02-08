РИАМО – 8 фев. Центризбирком РФ проверил указанные в декларации кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак счета и нашел неточности, за последние шесть лет Собчак заработала 403,855 миллиона рублей, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Основными источниками дохода стала зарплата на телеканале «Дождь», радиостанции «Серебряный дождь», издательском доме «Глобал медиа групп», а также гонорары от ценных бумаг и предпринимательская деятельность. Кроме того, Собчак владеет несколькими квартирами в Москве и долей квартиры в Петербурге.

«В то же время ЦИК сообщил о неточности в декларации кандидата. Так, согласно данным Центральной избирательной комиссии, телеведущая не указала наличие двух счетов в Сбербанке, где хранится 391 тысяча рублей. Эти данные Центризбиркому предоставил сам банк. Всего же у Собчак открыто 28 счетов, на которых хранится 417 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В избирательный бюллетень вошли восемь имен – один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.