РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Жители муниципальных квартир расселяемого микрорайона 3-3А в Люберцах получат жилье в новостройке, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий провел встречу в школе №24 с жителями северного микрорайона 3-3А и обсудил с ними вопросы расселения. В рамках реконструкции микрорайона 3-3А планируют снести 47 аварийных домов, где сейчас проживают более 3 тысяч жителей.

«Мы постараемся дать жильцам муниципальных квартир расселяемого микрорайона 3-3А в Люберцах жилье в новостройке», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что этот вопрос администрация будет контролировать.