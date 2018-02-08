РИАМО - 8 фев. На станции метро «Кантемировская» Замоскворецкой линии столичной подземки пассажирка упала на рельсы по собственной неосторожности, она осталась жива, но повредила ногу, сообщил РИАМО в четверг руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 18:30 на станции метро «Кантемировская» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Поезд совершил экстренное торможение, но пострадавшая оказалась под поездом, при этом осталась жива», - сказал Мышляев.

Он добавил, что в 18:32 напряжение с путей было снято, сотрудники УВД на Московском метрополитене оперативно извлекли пассажирку с жесткого пути, в 18:44 напряжение было подано вновь. Потерпевшая доставлена в комнату полиции, куда незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи.

«Медики диагностировали у потерпевшей ушиб голеностопного сустава правой ноги. Сотрудники полиции опросили очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что пассажирка упала на пути по собственной неосторожности. Также планируется обзор записей камер видеонаблюдения, обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сказал Мышляев.

Он также отметил, что инцидент в целом не повлиял на движение электропоездов по Замоскворецкой линии Московского метрополитена.