РИАМО - 8 фев. В столице утвердили даты проведения программы «Военные оркестры в парках» в 2018 году, первый концерт пройдет 19 мая в Александровском саду, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и департамент культуры города Москвы утвердили даты проведения программы «Военные оркестры в парках» в 2018 году.

«Первый открытый концерт военных музыкантов в 2018 году состоится 19 мая в Александровском саду. Затем оркестранты будут радовать первоклассной музыкой жителей и гостей столицы каждую субботу с мая по август», — говорится в сообщении.

Глава департамента культуры столицы Александр Кибовский отметил, что этот зрелищный проект стал яркой приметой культурной и общественной жизни Москвы.

«Идею проведения такого мероприятия нам подсказали сами горожане, которые просили возобновить некогда столь популярные выступления военных оркестров в городских парках по выходным. Рад, что программа «Военные оркестры в парках» продолжает жить и будет реализована правительством Москвы и дирекцией фестиваля «Спасская башня» в 2018 году», — добавил Кибовский.

Всего в 2018 году в программе «Военные оркестры в парках» примут участие 13 парков и скверов Москвы. Закрытие цикла состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади.

Первый раз программа «Военные оркестры в парках» была реализована в 2016 году на территории ВДНХ. Выступления военных коллективов были очень тепло встречены зрителями, после чего было решено сделать программу ежегодной. Уже в 2017 году программа выступлений оркестров была расширена: увеличилось количество концертов и городских площадок, задействованных в рамках проекта.