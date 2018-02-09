РИАМО - 9 фев. Информирование избирателей о проведении выборов президента страны и ряд других вопросов обсудят на заседании Мособлизбиркома в пятницу, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области».

«9 февраля 2018 года состоится заседание Избирательной комиссии Московской области. Начало заседания в 10:00», - говорится в сообщении.

В повестку включен вопрос о мерах по организации информирования избирателей на территории Московской области при проведении выборов президента РФ 18 марта 2018 года, а также о передаче сведений об избирателях, содержащихся в территориальных фрагментах Регистра избирателей, участников референдума, участковым избирательным комиссиям для организации информирования избирателей о дне, времени и месте голосования на выборах президента.

Кроме того, обсудят дату, время и место для проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность президента РФ, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов при проведении президентских выборов.

Также члены Мособлизбиркома внесут изменения в план закупок товаров, работ, услуг Избирательной комиссии Московской области при проведении выборов президента России; возложат полномочия избирательной комиссии Можайского городского округа на территориальную избирательную комиссию Можайского района.

В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы о назначении председателя ТИК поселка Молодежный; о назначении членов ТИК города Ступино и города Котельники; об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий городов Краснознаменск, Мытищи, Пушкинского района и ряд заявлений членов ТИКов Балашихи и поселка Молодежный.

В том числе в повестку вошли вопросы о внесении изменений в Положение о пятой областной олимпиаде старшеклассников по избирательному законодательству в 2017/2018 учебном году и в Положение о третьей областной олимпиаде обучающихся в государственных профобразовательных организациях, подведомственных министерству образования Подмосковья, по избирательному законодательству в 2017/2018 учебном году.