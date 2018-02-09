РИАМО - 9 фев. На станции метро Кольцевой линии «Комсомольская» эскалатор будет временно закрыт для передвижения пассажиров с вечера пятницы, смежный эскалатор будет работать в штатном режиме, сообщается на сайте московского транспорта.

«Один из двух эскалаторов в переходе станции будет выведен из эксплуатации на 14 часов для замены поручня. Техническое обслуживание будет проводиться с 22:00 9 февраля до 12:00 10 февраля», — говорится в сообщении.

Московский метрополитен проводит техническое обслуживание эскалаторных машин в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. Это необходимые меры для обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону.