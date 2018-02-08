РИАМО - 8 фев. На юго-востоке Москвы между двумя учениками произошла драка, в результате которой один из учеников был госпитализирован, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На Новочеркасском бульваре между двумя учениками школы произошла ссора, один из учеников ударил своего одноклассника. Пострадавший был доставлен для оказания помощи в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.