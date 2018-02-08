РИАМО – 8 фев. Вышел тизер супергеройского фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли, дублированное видео опубликовано на странице Sony Pictures Ru на сайте YouTube, сообщает в четверг Газета.ru.

«В центре сюжета — Веном, один из самых знаменитых персонажей вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока», - говорится в сообщении.

В картине также можно будет увидеть Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Риз Ахмед. Фильм снял режиссер Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

«В кинопрокат фильм выйдет 4 октября», - подчеркивается в сообщении.