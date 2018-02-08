РИАМО - 8 фев. Члены «Молодой гвардии Единой России» проведут с 13 февраля масштабные проверки торговых точек во всех муниципальных образованиях Подмосковья на предмет незаконной продажи алкоэнергетиков, говорится в сообщении пресс-службы организации.

С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на продажу алкоэнергетиков. А в Московской области с 1 мая 2015 года вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольных энергетических напитков.

«Молодая Гвардия» Подмосковья начинает масштабные проверки торговых точек во всех муниципальных образованиях Подмосковья на вопрос незаконной продажи алкоэнергетиков. <…>. В случае выявления нарушения законодательства будут составлены заявления в прокуратуру с просьбой обеспечить соблюдение закона», - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель «Молодой гвардии» Подмосковья Линара Самединова, основными потребителями алкоэнергетиков всегда была молодежь, которая еще не до конца осознает губительное воздействие этой продукции на здоровье.

«Молодая гвардия» давно работает над решением этой проблемы - практически четыре года активисты занимались продвижением законодательной инициативы, запрещающей продажу страшных напитков. Теперь принят федеральный закон, доведем дело до конца – проверим исполнение», - уточнила Самединова.

Первые рейды пройдут 13 февраля в Балашихе, Химках и Реутове.