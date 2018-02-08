РИАМО - 8 фев. Во время мониторинга торговых объектов в Подмосковье зафиксировали более 1 тысячи специализированных мясных магазинов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Ведомство провело мониторинг стационарных торговых объектов, расположенных на территории Московской области. В регионе насчитывается более 18 тысяч стационарных продовольственных магазинов, в их число входят розничные торговые сети, торговые точки в шаговой доступности и специализированные торговые объекты.

«Если говорить о специализированных продовольственных магазинах, то наиболее распространены мясные магазины – 1131 объект», — сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он уточнил, что также широко представлены молочные магазины, торговые объекты со специализацией «овощи-фрукты», а меньше всего специализированных рыбных магазинов – 270 объектов, а также торговых объектов, специализирующихся на чае и кофе – 299 торговых точек.