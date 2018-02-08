РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Застройщик нового микрорайона 3-3А в Люберцах встретится с жителями 14 февраля для уточнения всех частных вопросов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий провел встречу в школе №24 с жителями северного микрорайона 3-3А и обсудил с ними вопросы расселения. В рамках реконструкции микрорайона 3-3А планируют снести 47 аварийных домов, где сейчас проживают более 3 тысяч жителей.

«Я предлагаю застройщику-компании ООО «Мастер Хауз» и сотрудникам администрации, отвечающим за имущество и градостроительство, провести встречи с каждым жителем и обсудить все частные вопросы, касающиеся расселения. Первая такая встреча состоится 14 февраля в 18:00», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что встречаться нужно с жителями каждого дома и лично.

«Из-за того, что такие встречи не проводились, у жителей много вопросов и недопониманий. Этого быть не должно», – добавил Ружицкий.