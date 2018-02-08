РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 8 фев. Родители учеников лицея №6 подмосковного Дзержинского в четверг пожаловались на невкусную еду в школьной столовой, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в актовом зале лицея №6 Дзержинского глава городского округа Виталий Панаморенко провел встречу с родителями школьников и воспитанников детских садов города. Темой обсуждения стало питание в учебных заведениях.

«Детям дают невкусные сосиски, пересоленный суп. Еда в школьной столовой отвратительная», – сказали родители.

Панаморенко поручил провести проверку в столовой. Родители могут прийти и провести дегустацию блюд.