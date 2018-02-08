РИАМО - 8 фев. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве добились через суд закрытия в центре столицы кафе Le bistrot le provos на 90 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте ведомства.

Территориальным отделом ведомства в Центральном административном округе по жалобе жильцов на запахи от работы кафе, размещенном в жилом доме, была проведена внеплановая выездная проверка кафе Le bistrot le provos ООО «МЭЛВИН», по адресу: Милютинский переулок, дом 3. В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы в производственных помещениях и организации питания населения.

«По факту выявленных нарушений в отношении ООО «МЭЛВИН» было возбуждено дело. <…> Материалы дела об административном правонарушении были направлены в Мещанский районный суд города Москвы на рассмотрение по подведомственности. Судом по результатам рассмотрения дела <…> вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности кафе по адресу: Милютинский переулок, дом 3 на срок 90 суток», - говорится в сообщении.

Решение суда направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В настоящее время кафе закрыто.