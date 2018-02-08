РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 фев. Жители микрорайона 3-3А в Люберцах, который будут расселять, могут получить консультации и ответы на вопросы в администрации горокруга, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий провел встречу в школе №24 с жителями северного микрорайона 3-3А и обсудил с ними вопросы расселения. В рамках реконструкции микрорайона 3-3А планируют снести 47 аварийных домов, где сейчас проживают более 3 тысяч жителей.

«У жителей микрорайона 3-3А в Люберцах, чьи дома попали под расселение, много вопросов по вопросам недвижимости. Все вопросы они могут задать в администрации», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что у каждого ситуация разная, некоторые вопросы необходимо решить в индивидуальном порядке.