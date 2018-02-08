РИАМО - 8 фев. Загруженность столичных дорог в четверг вечером достигла восьми баллов из десяти возможных, наиболее загружены МКАД, Третье транспортное кольцо и центр города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На самых загруженных участках на внешней и внутренней сторонах МКАД скорость движения не превышает 7-15 километров в час.

На ТТК самые серьезные пробки зафиксированы на внешней стороне от Нижегородской улицы до Хорошевского шоссе и от 1-го Красногвардейского проезда до Волгоградского проспекта. На внутренней стороне от Велозаводской улицы до Звенигородского шоссе и от Хорошевского шоссе до Русаковской улицы. Скорость движения 7-10 километров в час.

Также затруднено движение на Садовом кольце, машины могут двигаться со скоростью от 3 до 40 километров в час.

При этом традиционно самыми загруженными участками в столице в вечерний час пик являются Кремлевская, Москворецкая и Котельническая набережные.